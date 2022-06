"Inter, addio all'idea Gvardiol per la difesa: sarà derby Chelsea-Tottenham"

Inter , si spegne sul nascere la possibile trattativa per portare in nerazzurro Josko Gvardiol , classe 2002, rivelazione dell' RB Lipsia per essere stato tra i migliori difensori della Bundesliga 2021-2022. Il nazionale croato sarebbe stato il primo nome della lista in caso di partenza di Alessandro Bastoni , particolarmente appetito da Tottenham e Manchester City.

Inter, addio all'idea Gvardiol: "Su di lui, Chelsea e Tottenham"

Dal Regno Unito, sia dal Dily Mail che dal Sun, infatti, arrivano conferme che per Gvardiol sarà un derby tutto londinese tra Chelsea e - ancora - il Tottenham di Antonio Conte. Coi Blues in vantaggio per l'impellente esigenza di sostituire, là dietro, Antonio Rüdiger (passato al Real Madrid) e Andreas Christensen, promesso al Barcellona. Gvardiol ha realizzato due gol e altrettanti assist nel massimo campionato tedesco (29 presenze). Conta anche 12 presenze, equamente distribuite, nelle ultime edizioni di Champions ed Europa League.

Inter, il Lipsia ora valuta Gvardiol 50 milioni

L'Rb Lipsia lo ha scovato nella sempre e florida fucina della Dinamo Zagabria, a cui ha versato 16 milioni di euro e ora, secondo il Sun, lo valuterebbe più del triolo, ovvero 50 milioni. Cifra che sia il Chelsea (appena passato di proprietà e ora in mano a Todd Boehly, che il Tottenham, non avrebbero particolari difficoltà a investire. Per buona pace dell'Inter.