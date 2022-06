"Inter-Sanchez, incontro imminente per dirsi addio: due club interessati"

"Sanchez verso la rescissione: interessati Siviglia e Galatasary"

Sanchez in questa stagione agli ordini di Simone Inzaghi ha disputato 27 partite di campionato, partendo titolare in appena 7 occasioni. Secondo il portale cileno alairelibre, l'entourage dell'ex attaccante di Udinese, Arsenal, Barcellona e Manchester United incontrerà in settimana la dirigenza del club nerazzurro, per trovare un accordo sulla rescissione del contratto in scadenza nel 2023. L'idea di Marotta sarebbe quella di proporre una buonuscita al giocatore, che si libererebbe a parametro zero e sarebbe così più appetibile sul mercato. L'alternativa è aspettare le offerte delle pretendenti, in particolare Siviglia e Galatasaray, che già negli scorsi giorni si sarebbero fatte avanti chiedendo informazioni.