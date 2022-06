Dumfries segna e sorride con l'Olanda. I tifosi dell'Inter gli scrivono: "Resta in nerazzurro!"

I tifosi dell'Inter a Dumfries, su Instagram: "Non te ne andare!"

Arrivato all'Inter la scorsa estate dal Psv Eindhoven per 14 milioni, oggi Dumfries ne vale almeno 30 e potrebbe portare a una consistente plusvalenza. In nerazzurro Marotta potrebbe sostituirlo con Raoul Bellanova, riscattato dal Cagliari (neoretrocesso e bisognoso di fare cassa) dal Bordeaux. Ma i tifosi dell'Inter non ci stanno e, sotto un post del classe 1996 in cui appare particolarmente sorridente nel preparare il match della sua nazionale contro il Galles (col messaggio "Quando dicono che non sorridi mai..."), si scatenano: "Non lasciarci!", "Resta a Milano!", "Non andare via, rimani in nerazzurro, Denzelone!". Il tutto condito da una sequela di cuori nerazzurri.

Inter, anche Dumfries via? Tifosi nerazzurri sempre più spazientiti

Cinque reti e quattro assist nell'ultimo campionato: Dumfries è ormai considerato un pilastro dai suoi sostenitori. I quali, negli ultimi giorni, hanno già dimostrato il proprio malumore con l'hashtag "#SuningOut" diventato addirittura trend topic su Twitter dopo le insistenti voci sulla cessione di un altro big come Alessandro Bastoni (al Tottenham).