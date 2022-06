Dybala all’Inter, c’è la svolta: incontro con l’agente in sede

MILANO - Si infiamma la trattativa tra l'Inter e Paulo Dybala. Nella sede del club nerazzurro - in Viale della Liberazione, a Milano - è attualmente in corso un incontro tra il procuratore dell'argentino, Jorge Antun, accompagnato dagli intermediari De Vecchi e Petralito, e i vertici del club meneghino. La "Joya", che come risaputo non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus, è un profilo che stuzzica parecchio la dirigenza interista. "Ottimista? Nella vita sì", queste le uniche parole dell'agente del calciatore entrando negli uffici del club.