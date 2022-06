"Vidal si allotana dal Flamengo: l'Al Rayyan alza l'offerta"

Arturo Vidal sta vivendo le ultime settimane da giocatore dell’ Inter . In scadenza di contratto nel giugno 2023 , il centrocampista cileno sembra sicuro di dire addio ai colori nerazzurri con un anno di anticipo, soluzione che sembra poter accontentare entrambe le parti, la società che potrà risparmiare i 13 milioni lordi dell’ingaggio dell’ex juventino e il giocatore pronto a vivere da protagonista gli ultimi anni della carriera dopo aver trovato poco spazio nelle ultime due stagioni a Milano.

Arturo Vidal verso l'addio all'Inter

L’incertezza semmai riguarda la destinazione di King Arturo, che non ha mai nascosto il sogno di approdare nel campionato brasiliano per indossare la maglia del Flamengo, ma che nelle ultime settimane ha visto concretizzarsi anche l’interesse dell'Al Rayyan. Dopo i rumors delle scorse settimane, secondo quanto riportato da 'La Tercera' il club qatariota ha presentato una prima offerta nelle scorse settimane, respinta dall’entourage del giocatore, migliorata però da una nuova proposta che sembra in grado di capovolgere la situazione e allontanare Vidal dal Brasileirao.