Lukaku-Inter, c’è un alleato in più: il rapper Jay-Z

MILANO - La trattativa per riportare Romelu Lukaku all'Inter non prevede un trasferimento di un calciatore della rosa di Inzaghi alla corte del Chelsea. O almeno questa è la ferma volontà del club di viale della Liberazione che intende fare il possibile (lo sottolineiamo: il possibile senza perdere d'occhio il bilancio) per rimettere al centro del proprio attacco Big Rom. Nella mente dell'ad Marotta, di Ausilio e Baccin, per i Blues Lukaku è un problema da risolvere, un giocatore da cedere a tutti i costi. Perché la sua volontà è quella di lasciare Londra e perché il tecnico Tuchel non conta più su di lui. Ecco perché l'Inter è pronta sia a togliere al Chelsea l'onere di un ingaggio che, compresi i bonus, pesa 28-29 milioni lordi a stagione, sia a pagare una quota “simbolica” per il prestito (5 milioni). Inserire nell'operazione il cartellino di Dumfries, che piace ai Blues ma anche al Tottenham e allo United, invece per ora non viene considerata un'opzione anche perché tra 12 mesi la società di Zhang si ritroverebbe senza il prezioso esterno olandese (anche se venisse valutato 40 milioni) e con il belga di ritorno a Stamford Bridge per fine prestito. Idem se le richieste di Tuchel fossero concentrate su un altro giocatore della rosa di Inzaghi, che rischia concretamente di perdere già Skriniar. La linea è chiara: un elemento può essere sacrificato in cambio solo di contanti per sistemare il bilancio (obiettivo +80 milioni per la campagna trasferimenti), non in scambi. Altra aggiunta: il blitz di giovedì sera del ds Ausilio a Londra (dove era anche ieri e sarà pure oggi) non è collegato direttamente a Lukaku. Niente faccia a faccia con la dirigenza del Chelsea, così assicurano dalla sede interista.