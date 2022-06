Inter, Marotta e la promessa a Inzaghi per il mercato

MILANO - La mattina le parole dell'ad Marotta alla presentazione di un libro di diritto sportivo («Il nostro obiettivo è quello di consegnare a Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno. Ovviamente, sempre nel rispetto della sostenibilità»). Il pomeriggio l'indiscrezione sul viaggio del ds Ausilio a Londra, ufficialmente per parlare con agenti e intermediari di possibili giocatori in entrata e in uscita. L'Inter non ha ancora ceduto un pezzo da novanta come dovrà fare per sistemare il bilancio, ma sta accelerando sul mercato per accontentare il tecnico di Piacenza che vorrebbe più nuovi acquisti per l'inizio del ritiro. Non solo Onana e Mkhitaryan, ma anche Dybala, Lukaku, Bellanova, Asslani e almeno un difensore tra Bremer e Milenkovic. Le principali novità emerse ieri? Il Psg è in pressing su Skriniar e ha fatto una prima offerta, lo United pensa a De Vrij, Ausilio ha visto l’agente di Milenkovic, Ramadani, mentre la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con Dybala nel quale la Joya potrebbe dire sì al club nerazzurro.

Skriniar e la proposta del Psg Il club parigino, attraverso il nuovo responsabile dell'area sportiva Campos e il ds Antero, ha proposto 50 milioni per il cartellino di Skriniar. Non si è trattato di un'offerta ufficiale, messa nero su bianco, ma è questa la valutazione che è stata data per ora allo slovacco in scadenza nel 2023. L'Inter ha spiegato che il suo difensore costa 80 milioni. Se il Psg non affonderà il colpo, è pronta a rinnovargli il contratto portandolo dagli attuali 4 milioni (o poco meno) a quota 5 fino al 2026. L'entourage di Milan è stato contattato dai parigini e naturalmente il salario proposto è superiore a quello che l'Inter gli corrisponderebbe in caso di rinnovo, ma il difensore ha ribadito di star bene alla Pinetina e in viale della Liberazione hanno la certezza che non forzerà la mano per andarsene. Al tempo stesso, però, se la cifra messa sul piatto toccasse gli 80 milioni, o ci si avvicinasse con bonus non impossibili, allora la cessione si concretizzerebbe. Da segnalare intanto che ieri Skriniar era a Milano e si è sottoposto a un nuovo esame ai flessori dopo quello già effettuato in nazionale complice l'infortunio contro il Kazakistan. Prognosi confermata ovvero almeno 4-6 settimane di stop. A fine mese altri accertamenti per capire come procede la guarigione.