Bellanova verso l'Inter, Capozucca: “No comment”

Raoul Bellanova-Inter : a che punto siamo? Non ci sono commenti ufficiali dopo la fine del summit tra l' Inter , il direttore sportivo del Cagliari Capozucca e l'agente del giocatore. Secondo Sky Sport, oggi non c'è stata la fumata bianca e si è trattato di un summit interlocutorio. Ai microfoni dell'emittente, proprio Capozucca ha preferito però trincerarsi dietro un “No comment”.

Bellanova: per l'Inter coprirebbe il buco di Perisic

Nelle intenzioni dell'Inter, l'esterno classe 200 andrebbe a colmare il buco lasciato dalla partenza di Ivan Perisic. I dirigenti nerazzurri sono impegnati nel tentativo di chiudere al più presto, visto che Marotta ha fatto sapere di voler consegnare, entro l'inizio di luglio, la formazione al completo a Simone Inzaghi. L'affare, però, non è ancora in dirittura d'arrivo. Il Cagliari, a fine maggio, aveva riscattato Bellanova dal Bordeaux e ora sta trattando la sua cessione.

Inter: le alternative a Bellanova

Proprio perché non è ancora fatta per Bellanova, l'Inter tiene aperte altre due piste: portano a Destyny Udogie, che molto bene ha fatto quest'anno all'Udinese e che ha molte pretendenti, e Andrea Cambiaso, di proprietà del Genoa. Nei prossimi giorni ci saranno incontri anche per questi due calciatori, Marotta gioca su più tavoli come gli succede spesso, in attesa di sferrare l'affondo decisivo.