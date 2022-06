Damiani: “Radu tornerà all'Inter da titolare. Skriniar? Sarebbe una plusvalenza”

Ionut Radu se ne va per tornare più forte. Se oggi per i tifosi dell'Inter è lo sventurato di Bologna, il suo agente è convinto che in futuro potrà tornare in nerazzurro. Addirittura con i galloni da titolare. Oscar Damiani ha infatti parlato in questo modo del suo assistito ai microfoni di New Sound Level 90Fm durante la trasmissione 'Il Diabolico e il Divino'.