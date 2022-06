Inter-Asllani, la conferma degli agenti: "Trovato l'accordo"

Kristjan Asllani è a un passo dall' Inter . I procuratori del centrocampista dell' Empoli , Luca Puccinelli ed Elio Berti, dopo l'incontro con i dirigenti nerazzurri presso la sede del club meneghino hanno annunciato ai cronisti presenti l'accordo tra le due società per il trasferimento del giocatore albanese a Milano .

Asllani, gli agenti: "C'è l'accordo con l'Inter"

"La novità è che le società hanno trovato un accordo - hanno detto i due agenti di Asllani all'uscita dalla sede nerazzurra -. C’è piena disponibilità da tutte le parti, nei prossimi giorni vediamo. Il giocatore è contento? Siamo tutti contenti quando ci sono queste squadre che si interessano. C'era anche l'interesse di altri club? Cosa c'è meglio dell'Inter?". I due procuratori non si sono sbilanciati sugli anni di contratto. Prodotto del vivaio della società toscana, il classe 2002 ha disputato 23 partite nella sua stagione d'esordio in Serie A, trovando la rete in un'occasione.