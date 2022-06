"La confessione di Vidal: via dall'Inter per il Boca Juniors"

L'Inter e Vidal si separeranno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza (2023), questo è ormai certo. Il club nerazzurro deve abbassare il monte ingaggi e fare cassa per procedere con gli acquisti e la risoluzione del contratto dell'ex Juve (con buonuscita) porta in quella direzione. Fernando Felicevich, procuratore del centrocampista, è già all'opera per trovare una nuova squadra e avrebbe offerto King Arturo al Flamengo. Ma la pista calda, come segnalano dall'Argentina, conduce al Boca Juniors, con cui ci sarebbero già stati dei contatti.