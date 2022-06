"Lukaku e Morata peggiori acquisti della storia del Chelsea"

Sarà stata l’ultima? Difficile dirlo adesso, Lukaku sta per tornare a Milano con la formula del prestito, ma è indubbio che al Chelsea qualcosa non abbia funzionato, mentre nelle altre avventure in Premier con Everton e Manchester United Big Roma era riuscito a trovare la porta con continuità. Di sicuro il flop della scorsa stagione è stato fragoroso e tanto è bastato al 'Daily Mail' per “eleggere” il belga come il peggior acquisto della storia del club londinese.

Lukaku-Chelsea, storia di un amore mai nato

Una scomoda etichetta per un attaccante arrivato per la prima volta al Chelsea 11 anni fa, proveniente dall’Anderlecht. Lukaku fu subito ceduto in prestito al West Bromwich Albion dove a suon di gol si guadagnò un’occasione con i Blues, finita però già dopo il rigore sbagliato nella finale di Supercoppa Europea 2013 contro il Bayern Monaco, per la rabbia di José Mourinho. Il resto è storia nota, con le buone stagioni all’Everton e allo United valse la chiamata dell’Inter, dove Romelu ha vissuto le migliori annate della carriera. Il richiamo del Chelsea e di quel fallimento colpì il giocatore nell’orgoglio, ma il ritorno a Stamford Bridge è stato disastroso dopo l’illusione dei quattro gol nelle prime quattro partite ufficiali. Incomprensioni tattiche con il tecnico Tuchel, la difficoltà nell’inserirsi in una squadra reduce dalla vittoria della Champions con un assetto completamente differente e la progressiva sfiducia visto il rapido dirottamento in panchina hanno caratterizzato un’annata deludente, che Lukaku non può permettersi di rivivere in vista del Mondiale.