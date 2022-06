Inter, Sanchez strizza l'occhio al River Plate: la foto sui social

Una particolare storia Instagram di Alexis Sanchez ha scatenato i tifosi del River Plate, club in cui ha giocato tra il 2007 e il 2008. L'attaccante dell'Inter, infatti, si è recato a Buenos Aires per le vacanze e sta documentando il tutto attraverso i suoi account social, tra relax e allenamenti in palestra. Una foto in particolare ha però scatenato i tifosi argentini, ovvero quella scattata da lui al Monumental, stadio del River Plate, presa come possibile indizio per il suo futuro. Sanchez ha faticato a trovare spazio nell'Inter di Simone Inzaghi ma il pesante ingaggio da 7 milioni di euro rende difficile un suo eventuale trasferimento.