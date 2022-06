L’Inter ha in pugno Lukaku: tutte le cifre dell’affare

MILANO - L'Inter e Romelu Lukaku sono più vicini. Dopo la prima offerta nerazzurra di mercoledì (5 milioni più 2 di bonus) e il mancato summit di venerdì per il viaggio negli States di Boehly, il Chelsea ha fatto sapere al club nerazzurro che per avere il prestito annuale del belga dovrà mettere sul tavolo 10 milioni più bonus. Una richiesta che non ha sorpreso più di tanto i dirigenti di viale della Liberazione e che quasi certamente sarà accettata da parte del presidente Steven Zhang. Già oggi è prevista una nuova riunione in video conferenza tra i due club e potrebbe arrivare la fumata bianca, quella che consentirà entro qualche giorno di rivedere Big Rom a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2023. L'Inter magari proverà a limare qualche milione con gli inglesi anche per corrispondere uno stipendio il più alto possibile a Lukaku, disposto a un sacrificio importante ma che parte dagli attuali 12 milioni più 3 di bonus. A questo punto, però, il più sembra fatto e anche se gli uomini mercato nerazzurri aspettano prima di dare l'affare per concluso, c'è grande ottimismo. Felice Inzaghi che ha chiesto come primo rinforzo Lukaku, convinto che in Serie A possa spostare gli equilibri. Da domani entreranno in scena gli avvocati con l'obiettivo di sistemare il contratto e il popolo interista riavrà, dopo averlo ceduto per 113 milioni appena un anno fa, il centravanti che le ha regalato l'ultimo scudetto e che ha firmato 64 reti in due stagioni alla Pinetina. Un prestito oneroso da 10 milioni più bonus e uno stipendio da 7-8 milioni netti (10,5 circa al lordo grazie al Decreto Crescita) non sono... spiccioli, ma se il ragazzone di Anversa tornerà a splendere come dal 2019 al 2021, si riveleranno soldi ben spesi. Zhang lo sa ed è pronto a fare un bel regalo alla sua Inter.