"Marsiglia, Sampaoli chiama Sanchez: ma il cileno sogna il Barcellona"

Al match winner della Supercoppa Italiana 2022 peraltro le offerte non mancano. Dall’Europa e non solo. A dispetto dei 34 anni compiuti e nonostante il poco spazio trovato in nerazzurro nelle ultime due stagioni il Niño Meravilla potrà scegliere tra numerose proposte , ma la decisione finale arriverà solo dopo il 30 giugno.

"Sanchez sogna di tornare al Barcellona"

A svelare l’anticipazione è stato direttamente un amico di Sanchez in esclusiva al sito cileno 'La Tercera'. Il soggetto in questione ha rivelato che Alexis vorrebbe proseguire la carriera in Europa, in particolare in Spagna, dove hanno chiesto informazioni club di spessore come Siviglia, Atletico Madrid e Barcellona, tutte qualificate alla prossima Champions League: Sanchez, in particolare, vorrebbe tornare in blaugrana, dove ha giocato tra il 2011 e il 2014, ma dovrà prima aspettare che si chiarisca la situazione dei catalani in attacco, tra l’obiettivo Raphinha e la seconda scelta Di Maria.