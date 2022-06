Inter, summit di mercato: Inzaghi spinge per Lukaku

Giugno è mese di vacanza per i calciatori, ma non per i direttori sportivi. E solo parzialmente per gli allenatori. Mentre infatti, esauriti gli impegni con le rispettive nazionali, i giocatori dell’Inter si stanno godendo le ferie in attesa dell’inizio (anticipato) della nuova stagione, gli uomini mercato Ausilio, Baccin e Marotta, ma anche il tecnico Simone Inzaghi, sono al lavoro per pianificare il mercato.

Mercato Inter, ore cruciali per il ritorno di Lukaku La giornata di lunedì 20 giugno è stata allora cruciale perché nella sede di Viale della Liberazione si è tenuto un summit alla presenza del suddetto stato maggiore nerazzurro che si occupa di mercato, ma anche di Inzaghi, che ha temporaneamente interrotto le vacanze per seguire da vicino le ore cruciali delle trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala. A dare al vertice ulteriori “crismi” di ufficialità è stata la presenza del presidente Steven Zhang, al quale spetterà ovviamente l’ultima parola in materia di investimenti da effettuare.

L'Inter, Lukaku e quel sorriso di Inzaghi... Entrato in sede verso le ore 16, Inzaghi è uscito circa quattro ore dopo, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti, ma lasciandosi scappare un significativo sorriso dopo aver udito il nome dell’attaccante belga. Durante il lungo incontro Marotta e i suoi collaboratori hanno informato Inzaghi sulle ultime novità relative alla non facile trattativa con il Chelsea per riportare a Milano l’attaccante belga: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ l’allenatore dell’Inter ha fornito il proprio consenso all’ipotesi di riavere in rosa Lukaku, spingendo anzi la società a fare l’ultimo sforzo per accontentare i Blues. Da qui la nuova proposta che sta per essere recapitata ai londinesi per il prestito oneroso: 7 milioni più bonus, più ovviamente l’intero ingaggio a carico dell’Inter.