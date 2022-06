"Allarme Inter, il Liverpool pensa a Barella: Keita possibile contropartita"

In attesa di chiudere per il ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter programma già il doloroso piano cessioni, che nelle intenzioni di società e allenatore dovrà prevedere la rinuncia a un solo top player alla quale si aggiungeranno le partenze di altri giocatori ritenuti non funzionali al progetto, nonché legati al club da ingaggi particolarmente elevati.

Inter, chi sarà il sacrificato eccellente? L’amministratore delegato Beppe Marotta ha anticipato che il sacrificio illustre potrebbe avvenire in difesa e in questo senso gli indizi portano a Milan Skriniar, oggetto del desiderio del Psg pronto a presentare ai nerazzurri un’offerta quasi irrinunciabile. Simone Inzaghi si augura che gli addii pesanti si fermino qui, ma intanto dall’Inghilterra rimbalza la notizia dell’interessamento del Liverpool per Nicolò Barella.

"Klopp stregato da Barella" Secondo quanto dal 'Daily Express' Jürgen Klopp avrebbe individuato nel centrocampista sardo, reduce da una stagione da protagonista con tre gol e 13 assist in campionato, e punto fermo anche della nazionale, le caratteristiche giuste per completare e rinfrescare il reparto centrale del campo, al quale il tecnico tedesco chiede come noto un notevole contributo in termini di corsa in entrambe le fasi. Definito l’acquisto di Darwin Nunez dal Benfica, i Reds vogliono ora rivolgere i propri sforzi di mercato sulla mediana, reparto che può al momento contare su titolari intoccabili come Fabinho e Jordan Henderson.