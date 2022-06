Lukaku torna all'Inter: c'è l'accordo con il Chelsea

Lukaku torna all'Inter: l'attaccante è atteso a Milano in settimana

La giornata di martedì 21 giugno è stata decisiva per limare gli ultimi dettagli della trattativa tra il Chelsea e l'Inter per il ritorno a Milano del centravanti belga. L'affare, come riporta l'Ansa, si chiude con la formula del prestito oneroso da otto milioni più bonus legati ai risultati della squadra. Nella giornata di mercoledì è previsto lo scambio di documenti finale, poi Lukaku sarà atteso a Milano già entro la fine della settimana per le visite mediche che dovrebbero svolgersi nella giornata di venerdì.