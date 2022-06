La prima volta di Dybala: più giochi, più guadagni

La condizione di Marotta

Nell'arco della sua carriera, mai prima d'ora Dybala ha visto il proprio ingaggio condizionato dal rendimento: le ultime due stagioni in bianconero le ha vissute in altalena, certo non per colpa sua, ma a causa del Covid, di un serio infortunio muscolare, di due ricadute, della convivenza non sempre facile con Ronaldo, a suo tempo. Tuttavia, Marotta lega l'arrivo all'Inter di Paulo a una clausola traducibile con la formula 'Più giochi, più guadagni'. E' evidente che la frenata sull'operazione non nasca solo e soltanto dall'incipiente ritorno di Lukaku e dalla necessità di sfoltire l'attacco, salutando uno o anche due fra Correa, Dzeko, Sanchez per alleggerire considerevolmente il monte ingaggi.