Vidal e Sanchez, il Cile saluta l'Inter

Sogno Barcellona

All'indomani delle visite mediche di Mkhitaryan, allora, il reparto è in continua evoluzione. Scontato il restyling in mezzo, con Vidal che verrà ceduto a un anno dalla sua scadenza contrattuale. E le tentazioni dal Sudamerica accompagnano quindi all'uscita il cileno che nell'ultimo campionato è partito titolare appena due volte. In zona-gol invece il via-vai è più accentuato. E Sanchez seguirà il connazionale lontano dall'Inter. Ancora da trovare la quadra, però, visto che l'ipotesi di una buonuscita non ha una percentuale così alta. Il sogno dell'attaccante è quello di tornare al Barcellona: il trasferimento in blaugrana aveva segnato il decollo di Sanchez verso un calcio europeo di livello, nel 2011, l'inizio di tre stagioni in Spagna. La dirigenza interista ha già messo in conto di sgravarsi dell'ingaggio da oltre sette milioni di euro all'anno riconosciuto a Sanchez: qui c'è da capire se il futuro club potrà essere all'altezza di uno stipendio del genere. Il giocatore ha cominciato l'ultima stagione come quarta punta nelle gerarchie di Inzaghi concludendola con nove gol. Un cammino guarnito dal guizzo nei supplementari, in Supercoppa Italiana contro la Juventus, con la rete che consegnava il trofeo all'Inter allo scadere. Quello è stato il gol più pesante nella sua stagione.