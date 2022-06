Mercato Inter, Skriniar aspetta il Psg: operazione "alla Hakimi"

MILANO - Non solo Lukaku. In casa Inter gli occhi sono puntati anche sulla difesa e non solo perché in settimana sono previste (ma non ancora fissate) le visite mediche di Bellanova (e pure quelle di Asllani). In viale della Liberazione è attesa per il rilancio del Psg per Skriniar: i dirigenti nerazzurri, dopo 5 operazioni concluse in entrata, hanno la necessità di monetizzare e di cedere un big: Zhang è in attesa di incassare per tenere in ordine il bilancio. Il prescelto è lo slovacco che sarà sostituito dalla coppia Bremer-Milenkovic, con il brasiliano che è la priorità.

Summit per Bremer Marotta e Ausilio aspettano che i francesi alzino la posta dai sessanta milioni più bonus proposti. L'Équipe è convinta che l'operazione ricalcherà quella di Hakimi (60 milioni più 8 di bonus "facili" più altri 4 di bonus legati alle vittorie) e che non manchi molto alla chiusura perché l'Inter è intenzionata ad abbassare le pretese rispetto agli 80 milioni iniziali. Vedremo. Di certo, non appena avrà i soldi di Skriniar (ma forse anche in anticipo, ovvero in settimana), Marotta fisserà un primo incontro con il Torino per Bremer che da tempo si è promesso a Inzaghi e alla dirigenza di viale della Liberazione. La prima offerta nerazzurra sarà intorno ai 28-30 milioni (prestito con obbligo), non i 40 che i granata chiedono. Poi c'è Milenkovic, l'altro giocatore per completare un reparto che ha perso Ranocchia. La candidatura del viola per età e caratteristiche è preferita rispetto ad Acerbi, che Inzaghi conosce bene.

Dybala in attesa Sull'argentino le mosse sono limitate perché in attacco c'è sovraffollamento. Grazie al contatto che c'è stato con l'entourage della Joya, l'Inter tiene monitorata l'operazione, conscia che adesso non può chiuderla senza due cessioni e senza l'accordo sulle commissioni con Antun (oltre che sull'ingaggio dell'ex Juve). Dybala non è una soluzione da scartare perché Marotta per lui stravede, ma, dopo che l'acquisto di Lukaku ha confermato che Paulo non era una priorità, neppure un affare da dare per scontato. A meno che non se ne vadano Sanchez e Dzeko. Chi resterà è Lautaro Martinez, venerdì insieme a Correa al compleanno di Messi a Ibiza. Match di tennis contro Demiral, invece, per Calhanoglu.