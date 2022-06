Inter, Stankovic resta al Volendam: l'ex Jonk chiede la conferma di Oristanio

L’ Inter ha definito la rosa dei portieri per la stagione 2022-’23 che vedrà la novità dell’arrivo di André Onana al posto di Ionut Radu. Confermati Samir Handanovic e il terzo Alex Cordaz, toccherà a Simone Inzaghi gestire la concorrenza tra il capitano e il camerunese, mentre spetterà agli osservatori e ai dirigenti nerazzurri testare la crescita di Filip Stankovic , il possibile portiere del futuro per l’Inter.

Inter, Stankovic junior resta in Olanda: "Quello che volevo

Il figlio dell’ex gloria nerazzurra Dejan, attuale allentore della Stella Rossa, ha infatti chiesto ed ottenuto di restare anche nella prossima stagione in Olanda, nel Volendam, dove l’estremo difensore serbo ha disputato l’ultimo campionato con la formula del prestito. : "Sapevo che sarei tornato qui. In Italia mi hanno chiesto se volevo restare e ho detto di sì" ha dichiarato Stankovic junior.