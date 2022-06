Inter, Marotta apre al Lukaku-day: "Penso arriverà stasera"

Cresce l'attesa per il Lukaku 2.0, la seconda esperienza all'Inter dell'attaccante belga. Dopo qualche giorno di relax in Sardegna Big Rom sarà presto in viaggio alla volta di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi firmare per il gran ritorno in nerazzurro. A svelarlo è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta .

Marotta: "Lukaku arriva stasera"

Presente in Figc in occasione del Consiglio federale che si è svolto a Roma, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stato intercettato dai giornalisti presenti che lo hanno pressato con domande su Lukaku. Ai presenti Marotta ha quindi svelato: "Penso che Lukaku arriverà stasera". Poche e semplici parole quelle del dirigente nerazzurro, che hanno acceso ancora di più l'entusiasmo tra i tifosi dell'Inter che non vedono l'ora di riabbracciare l'attaccante belga.

Lukaku all'Inter, visite e firma

Se dovesse essere confermato l'arrivo in serata, il vero e proprio Lukaku-day avverrà nella giornata di mercoledì 29 giugno. Il belga, infatti, si sottoporrà alle visite mediche di rito al Coni per ottenere l'idoneità sportiva, dopodiché si trasferirà in sede dove firmerà per il ritorno all'Inter. Dopo la parte burocratica Lukaku partirà nuovamente per qualche altro giorno di vacanza che il club gli concederà dopo aver giocato in Nations League col Belgio, poi sarà la volta del ritorno in campo nel ritiro precampionato agli ordini di Simone Inzaghi.