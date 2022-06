Inter, Lukaku è atterrato a Milano: "Troppo contento di essere tornato"

La grande notte è diventata una gran mattinata, anzi alba, ma è solo un dettaglio. Romelu Lukaku è tornato ufficialmente a Milano, non da turista o da nostalgico ex, ma per tornare ad essere un giocatore dell' Inter .

Inter, Lukaku sbarca all'alba a Linate

L'attesa che si era creata nella serata di martedì, quando un foltissimo numero di tifosi nerazzurri era accorso a Linate per accogliere l'aereo con a bordo il centravanti belga, forti anche delle parole "possibiliste" pronunciate nel pomeriggio dall'ad Marotta, è stata parzialmente delusa, visto che già nella notte gli addetti ai lavori dell'aeroporto milanese avevano fatto sapere ai tifosi che non era previsto alcun volo in arrivo da Londra per quei minuti. Affare in dubbio? Ovviamente no, ma solo una sapiente mossa per dribblare almeno in parte telecamere e taccuini e dirigersi subito alla clinica dove sono in programma le visite mediche.