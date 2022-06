"Vidal tra vacanza e futuro: stallo con il Flamengo, il Boca Juniors spera"

Sotto contratto con i nerazzurri fino al giugno 2023, l’ex juventino è di fatto certo di lasciare l’Italia per la seconda volta in carriera. Tante sono state le società che hanno fatto pervenire manifestazioni d’interesse all’agente Fernando Felicevich, ma il Flamengo sembrava il club più avanti nei negoziati, oltre che quello preferito da Vidal . Nelle ultime ore, tuttavia, come riportato da TyC Sports, la possibilità di approdare al Boca Juniors sta diventando uno scenario sempre più credibile.

Dopo gli endorsement da parte del vice-presidente Riquelme, che tuttavia ha poco dopo chiuso all’arrivo del centrocampista per il quale non ci sarebbe spazio a causa della quota stranieri già occupata, e del tecnico Battaglia, la società Xeneize può tornare a sperare perché l'entourage di Vidal ha respinto al mittente l'ultima offerta del Flamengo, ritenendola troppo bassa.

Vidal, vacanza in Cile per tifare Colo Colo

Basterà? Staccati sembrano essere il club qatariota dell’Al-Rayyan e il Galatasaray, nonostante le ricche offerte avanzate, ora si attende un eventuale rilancio del Flamengo, che sarebbe però pronto a spostare le proprie attenzioni sul più giovane Felipe Méndez. Intanto Vidal, che in interviste del recente passato non ha mai nascosto di essere affascinato dalla possibilità di giocare alla Bombonera, sta trascorrendo le vacanze nel suo Cile e nella serata di martedì ha assistito dal vivo al Munumental di Santiago alla sfida tra il Colo Colo, il club che lo ha lanciato nel grande calcio, e l’Internacional de Brasil per l'andata degli ottavi di finale della Copa Sudamericana in Cile. Arturo è anche sceso negli spogliatoi del Colo Colo prima dell'inizio della partita, per poi accomodarsi in tribuna.