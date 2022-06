Bremer e il futuro: "Voglio giocare la Champions". Tutti i numeri del brasiliano

Bremer non si sbilancia: "Non so dove giocherò"

Sulle sue tracce infatti ci sono diversi top club italiani ed europei, conquistati dalle qualità che l’ex San Paolo ha dimostrato nell’ultima stagione di Serie A, a conclusione di un triennio in continuo crescendo. Ma quale sarà il futuro di Bremer? Le possibilità che il giocatore resti in Italia sono tante, visto che l’Inter lo ha individuato come l’erede ideale di Milan Skriniar e la Juventus potrebbe pensarci in caso di cessione di De Ligt. Gleison, attualmente in vacanza, non si è sbilanciato sulla futura destinazione nell’intervista rilasciata a ‘Flow Sport Club’, nella quale il brasiliano si è limitato a ribadire l’ambizione a giocare la Champions League, per poi provare a definire a grandi linee una tempistica sulla scelta della prossima squadra: "Il mio futuro? Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane”.