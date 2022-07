Sensi, è ufficiale: il centrocampista in prestito dall'Inter al Monza

Ora è ufficiale: Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza di Galliani e Berlusconi . Un gran colpo da parte dei brianzoli che acquisiscono il centrocampista in prestito, fino al 30 giugno del 2023, dall' Inter . Sensi aveva giocato anche l'anno passato in prestito, ma alla Sampdoria . Il Monza ha emesso un comunicato ufficiale per salutare il nuovo innesto.

Monza: “Sensi, specialista nei gol all'esordio”

Ecco cosa scrivono a Monza per l'arrivo di Sensi: “Nato a Urbino il 5 agosto 1995, cresce nelle giovanili del Cesena, che lo gira in prestito al San Marino, dove fa il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2013-14 in Lega Pro. Nell’estate 2015 torna al Cesena ed esordisce in Serie B dove si mette in mostra, collezionando 32 presenze con 3 gol. Visione di gioco, qualità e personalità: a 21 anni Sensi si guadagna la chance di debuttare in Serie A con la maglia del Sassuolo, che lo acquista a titolo definitivo. In neroverde conferma tutto il suo talento e in tre stagioni colleziona 68 presenze tra Serie A, preliminari di Europa League e Coppa Italia”.

Si spalancano addirittura le porte dell'azzurro: “Dopo aver debuttato anche in Nazionale, dove va in gol alla sua seconda presenza contro il Liechtenstein, nell’estate 2019 arriva la chiamata dell’Inter. In nerazzurro segna all’esordio in campionato, contro il Lecce, e debutta in Champions League. In due stagioni e mezza a Milano veste la maglia dell’Inter per 52 partite, facendosi apprezzare anche per la sua duttilità, che lo porta a ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e trequarti. Nel gennaio 2022 approda alla Sampdoria in prestito, e anche a Genova va in rete all’esordio, contro il Sassuolo. Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Benvenuto Stefano!".