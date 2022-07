Inter, il cugino di Vidal si sbilancia: "Andrà al Boca Juniors al 70-80%"

Il cugino di Vidal: "Arturo ha bisogno di appassionarsi. Finirà al Boca al 70-80%"

Un "pronostico" fatto attraverso Radio La Red, emittente argentina. Vasquez, che fu peraltro un ex compagno di squadra di Vidal, ha proseguito: "Il Flamengo? Gli ha fatto i complimenti, strizzatine d'occhio, ma non so quanto seriamente. Arturo ha bisogno di un progetto che l'appassioni, i soldi non c'entrano. Altrimenti sarebbe finito a giocare in Qatar o negli Stati Uniti. Secondo me s'immagina di fare un contrasto e di fare esplodere l'entusiasmo della Bombonera".

Inter, la proposta del Boca a Vidal: "Un anno e mezzo con opzione di rinnovo"

Secondo i media argentini, il Boca Juniors avrebbe offerto a Vidal (peraltro legato all'Inter fino al 30 giugno 2023) un contratto fino al 31 dicembre 2023, con opxione di rinnovo per un altro anno e mezzo. Per l'Inter una sua cessione, considerata anche la marginalità di Vidal nel progetto tecnico nerazzurro, sarebbe un fortissimo sgravio nel monte ingaggi, pari quasi a 8 milioni annui.