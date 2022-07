"Inter, Kehrer dal PSG per Skriniar: Marotta rifiuta"

Il Psg vicinissimo a Milan Skriniar. Il club della Tour Eiffel, secondo il quotidiano spagnolo As, avrebbe offerto all'Inter - come contropartita - il difensore tedesco ex Schalke 04 Thilo Kehrer nella trattativa. Il classe 1996 di Tubinga non rientrerebbe più, infatti, nei piani dei campioni di Francia.