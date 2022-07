Bellanova firma con l'Inter: "Nerazzurro fin da piccolo"

È il giorno di Raoul Bellanova all' Inter : l'esterno di scuola Milan approda dal Cagliari con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo aver sostenuto le visite mediche nella mattinata di lunedì, Bellanova si è recato in sede con i suoi agenti per la firma del contratto con i nerazzurri.

Bellanova all'Inter: chi è

Laterale destro, Bellanova si giocherà il posto con Dumfries nello scacchiere di Simone Inzaghi. Dopo gli anni nelle giovanili del Milan, viene acquistato nel 2019 dal Bordeaux, dove esordisce in Ligue 1 nell'agosto del 2019. Dopo i prestiti all'Atalanta e al Pescara in Serie B, passa al Cagliari nell'estate 2021. In Serie A con la maglia dei sardi si afferma giocando 31 partite e segnando un gol. È stato una delle colonne dell'Italia Under 21, con cui ha partecipato a due campionati europei.