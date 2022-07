Lukaku e il numero di maglia all'Inter che ha fatto infuriare i tifosi del Chelsea

Romelu Lukaku al momento è sicuramente il miglior colpo del mercato dell’Inter e probabilmente in Serie A. Il belga torna a Milano dopo un anno difficile al Chelsea, in cui non è riuscito a dimostrare il suo valore espresso con la maglia nerazzurra durante il biennio di Antonio Conte, vincendo lo scudetto al secondo tentativo prima di dire addio. Per questa seconda avventura a San Siro, il belga ha scelto il numero 90 , che in Italia viene associato alla paura mentre in Inghilterra si sono fatti un’altra idea piuttosto bizzarra.

Inter, tifosi del Chelsea contro Lukaku

I tifosi del Chelsea infatti non hanno visto di buon occhio la scelta di Lukaku, ovvero quella del numero 90 dietro la maglia dell’Inter. Già perché 90 sono anche i soldi che il club londinese ha perso nell’affare che ha riportato Big Rom a San Siro: i blues hanno speso una quota record per il club di 97,5 milioni di sterline per portare l’attaccante belga allo Stamford Bridge e adesso recupereranno solo 6,9 milioni di sterline di quell'investimento in commissioni di prestito in questa stagione. Alcuni tifosi del Chelsea hanno sospettato una sorta di presa in giro da parte di Lukaku, che ancora fa discutere nonostante ormai non sia più un giocatore dei blues.