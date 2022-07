Vice presidente del Flamengo: “Vidal tornerà in Italia, ma è tutto fatto”

Non ci sono problemi per il passaggio di Arturo Vidal dall'Inter al Flamengo. Solo ritardi dovuti alla burocrazia. Lo ha detto Marcos Braz, vice presidente della squadra brasiliana. Vidal lascia i nerazzurri per trasferirsi nel club che lo ha voluto di più, in un Flamengo che in Sudamerica è considerato uno dei migliori sodalizi. E con più storia alle spalle.

Braz: “Vidal è molto contento dell'accoglienza dei tifosi” Braz così ha raccontato il primo impatto di Vidal con il Flamengo: “È molto felice di essere qui, conosceva già il Maracanà, è molto contento dell’accoglienza dei tifosi”. Bisognerà però attendere un po' per l'ufficializzazione dell'accordo: “Per quanto riguarda il contratto Vidal ha ancora bisogno di andare in Italia e sistemare alcune faccende. Per questo in questo momento non può esserci l’annuncio. Ma con lui non abbiamo nessun problema, lui vuole giocare qui e noi vogliamo ingaggiarlo. Sta andando tutto per il meglio e una volta tornato in Brasile sarà tutto risolto”.