Inter, Mkhitaryan si candida per l’esordio in Svizzera

INVIATO AD APPIANO - Oggi Simone Inzaghi deciderà se convocare per l'amichevole di domani pomeriggio allo stadio Cornaredo di Lugano (già esaurito) anche Henrikh Mkhitaryan. Ieri l'armeno ha svolto la prima seduta con il gruppo, dopo che sabato non ha partecipato per precauzione alla gara contro i dilettanti della Milanese. Ad Appiano Gentile la parola d'ordine è non rischiare niente perché l'armeno è reduce da un doppio infortunio al flessore della coscia destra, con tanto di ricaduta il 25 maggio nel corso della finale di Conference League con la maglia della Roma. In vacanza ha lavorato per farsi trovare pronto e alla Pinetina si è presentato in discrete condizioni. Premesso che non c'è voglia di affrettare i tempi, siccome gli esami strumentali hanno certificato che il problema muscolare fa parte del passato, potrebbe andare in Svizzera con i compagni e giocare una porzione di incontro. Di certo Mkhitaryan è uno dei giocatori più attesi dal popolo nerazzurro: per accorgersene basta vedere con quale insistenza anche ieri gli sono state chiesti autografi e foto all'uscita dal centro sportivo. Lukaku a parte, è lui il grande colpo (finora) del mercato, un'operazione a parametro zero che dà qualità al centrocampo. Ecco perché anche Simone ha voglia di vederlo all'opera. Sarà l'alter ego di Calhanoglu, ma all'occorrenza potrà giocare anche più avanzato ovvero come seconda punta. Nessun dubbio sulla presenza a Lugano di Big Rom e Martinez che hanno già lasciato il segno nel primo test e che vogliono andare avanti così. Sui social continuano a postare foto abbracciati.