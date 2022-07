Inter-Vidal, è addio: ufficiale la rescissione consensuale del contratto

Ora c'è anche il timbro dell'ufficialità. L'avventura di Arturo Vidal con l' Inter è ufficialmente terminata, dopo due stagioni piuttosto ricche di titoli (tre), ma tutt'altro che soddisfacenti per il centrocampista cileno a livello di prestazioni e di minutaggio.

Inter, il comunicato sulla rescissione di Vidal

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato poco dopo le 20, infatti, la società nerazzurra ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto tra le parti: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal - si legge - Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei".