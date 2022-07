Skriniar, il Psg è lento. E l'Inter può tenerlo

MILANO - Milan Skriniar alla Pinetina ha iniziato a correre sul campo, ma la trattativa per il suo approdo al Psg... non corre. O almeno, non correva ieri sera perché fino all'ora di cena di rilanci da parte del ds Antero Henrique in viale della Liberazione non ne erano ancora arrivati. Magari la storia cambierà nelle prossime ore visto che i francesi stanno trattando la cessione di Presnel Kimpembe al Chelsea: la richiesta è di 50 milioni più 10 di bonus. Soldi che evidentemente sarebbero dirottati per arrivare allo slovacco, considerato dal dt Campos la priorità per rinforzare la difesa a tre di Galtier. La trattativa sulla parte economica però è di competenza di Antero Henrique: è lui che detta i tempi. L'Inter, dunque, aspetta, ma con la massima calma e non escludendo di tenersi il calciatore se la proposta del Paris Saint Germain non sarà ritenuta adeguata. L'affare, insomma, si è trasformato in una partita a scacchi dalla quale Marotta, Ausilio e Baccin non intendono uscire sconfitti. Zhang ha imposto loro di chiudere il mercato con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni? Vero, ma il presidente è il primo che non vuole svendere Skriniar, soprattutto se, incassati dal suo addio 60-65 milioni (bonus compresi), ne serviranno 40 per Bremer e magari altri 15 per Milenkovic.