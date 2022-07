Bremer alla Juve, tifosi Inter in rivolta: “Ora non vendete Skriniar”

Delusione e rabbia: sono i due sentimenti che serpeggiano tra i tifosi dell'Inter dopo che la Juve ha soffiato ai nerazzurri Bremer, inseguito da sei mesi. Sui social va in onda tutto lo scontento e la rabbia da parte del popolo che ha il Biscione nel cuore, incredulo per il sorpasso effettuato dai dirigenti bianconeri a Marotta & C.

Bremer alla Juve, tifosi Inter: “Ora fascia di capitano a Skriniar” Ecco i principali messaggi dei tifosi dell'Inter non appena è diventata praticamente ufficiale la notizia del sì del Torino all'offerta della Juve per Bremer. “Mi aspetto nelle prossime 48 ore il rinnovo di Milan Skriniar con consegna ufficiale della fascia di capitano. Resto in attesa dell'ufficialità, grazie”. “Mi dispiace per Bremer, ma se rimane Skriniar sono contentissimo lo stesso. Solo che ora devi prendere e rinnovare subito il contratto perché se vendono pure lui non so proprio cosa si inventeranno per la difesa che al 90 per cento sarà più debole degli scorsi anni”.