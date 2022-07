Inter, ufficiale il trasferimento di Sangalli al Lecco

Mattia Sangalli è un nuovo giocatore del Lecco. Attraverso un comunicato pubblicato in mattinata, il club lombardo ha ufficializzato il prestito dall'Inter del giocatore classe 2002. Il giovane milanese è stato capitano dell’Inter Primavera, riuscendo a vincere il titolo di Campione d’Italia collezionando 36 presenze, arricchite da un gol e tre assist. Il 20enne nerazzurro è stato per tutta la stagione il leader del centrocampo, dimostrando grande maturità e doti tecniche importanti per la sua giovane età.