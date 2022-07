Gosens inizia a far preoccupare l'Inter

MILANO - Il pesante infortunio muscolare, con ricaduta, che gli ha fatto perdere più di metà stagione della scorsa stagione. Il resto dell’annata, una volta trasferito all'Inter, trascorsa inevitabilmente (sarebbe accaduto a chiunque) all’ombra di un Perisic scintillante. E ora la difficoltà nel riaccendere un motore, che, causa fisico possente, stenta a carburare in queste prime settimane di lavoro. Se poi ci si aggiunge un affaticamento che, seppure già in via di smaltimento (il rientro in gruppo dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana), l’ha ulteriormente frenato, c’è n’è abbastanza per accendere qualche piccolo allarme. Ovvio, si sta parlando di Gosens, apparso tra i nerazzurri più in ritardo nelle due amichevoli con Lugano e Monaco.

Gosens monitorato Potrebbe rientrare comunque nella normalità, ma il tedesco sarà in ogni caso un osservato speciale nei prossimi giorni. L’Inter, insomma, vuole capire quale possa essere concretamente il suo apporto. Certo l’eredità dell’ultimo Perisic è difficile da raccogliere, ma, all’Atalanta, Gosens si è imposto come uno dei migliori esterni mancini della serie A, conquistando pure la nazionale tedesca. Logico che Inzaghi si aspetti di ritrovare quel Gosens. Altrimenti, se emergesse qualche dubbio, non è da escludere un intervento sul mercato per aggiungere un laterale sinistro. E chissà che individuare un profilo di quel genere non sia più semplice della ricerca di un centrale low-cost, come si può leggere a parte. E allora, in quel caso, non sarebbe da escludere che il “rinforzo” per il pacchetto arretrato diventasse Darmian, che il braccetto l’ha già fatto in più occasioni. Mentre Skriniar, se effettivamente resterà, continuerà ad essere anche il vice-De Vrij, come accaduto anche nell’ultima stagione.