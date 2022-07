Inter, Zanetti apre alla partenza di Sanchez: "Il mercato è lungo ed aperto

Il futuro di Alexis Sanchez è uno dei casi più intricati del mercato dell’Inter. L’attaccante cileno ha per il momento rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate, forte del contratto per un altro anno a 7 milioni che lo lega ai nerazzurri e della volontà di trasferirsi solo in un top club europeo.

Inter, non si sblocca la cessione di Sanchez Così, tra un messaggio social e l’altro, l’attaccante, che non seguirà Arturo Vidal al Flamengo dopo la chiusura dei dirigenti brasiliani, è di fatto un separato in casa ad Appiano Gentile, non essendo stato convocato da Simone Inzaghi per l’ultima amichevole contro il Monaco giocata a Ferrara e la tensione tra le parti è alta anche sul tema della buonuscita, riguardo alla quale c’è distanza tra domanda e offerta.