Calciomercato Inter: Sanchez addio. Pinamonti e Casadei: la situazione

INVIATO AD APPIANO - L'incontro per la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez è stato rinviato a oggi. Apparentemente nessun caso e nessun giallo: il cileno prima di "stracciare" l'accordo fino 30 giugno 2023 con l'Inter vuole chiudere l'intesa con l'Olympique Marsiglia: biennale da circa 3 milioni più bonus a stagione. Ieri il suo agente, Fernando Felicevich, ha lavorato per definire i dettagli e il traguardo sembra a un passo, anche se i francesi hanno un parco attaccanti numeroso. Resta il piccolo sospetto che Alexis non abbia fretta perché speri in una chiamata last minute del Barcellona o di una squadra che disputerà la Champions ancora più ambiziosa del Marsiglia, ma probabilmente questo dubbio svanirà tra oggi e domani. L'Inter conta che non ci siano brutte sorprese dietro l'angolo. Intanto però ieri niente riunioni negli uffici di viale della Liberazione: Marotta, Ausilio e Baccin sono andati nel pomeriggio ad Appiano e hanno parlato di mercato con Inzaghi. Il summit con Felicevich è stato rimandato a oggi e l'auspicio degli uomini di mercato nerazzurri è che sia risolutivo, anche se pure loro sono al corrente che, senza un'intesa totale tra il cileno e la formazione francese, non ci sarà risoluzione. L'incentivo all'esodo richiesto dal Niño Maravilla è di 8 milioni lordi (tassazione con il Decreto Crescita, come lo stipendio che percepisce): una parte di questi è relativa alla fetta di ingaggio del 2020-21 che aveva spostato sull'ultimo anno di contratto, l'altra serve per rinunciare all'attuale stipendio da 7 milioni netti. L'Inter conta di fare un bonifico inferiore a 8 milioni, ma ha come priorità quella di "chiudere" la vicenda una volta per tutte e alleggerire così il monte ingaggi 2022-23. Perché i paletti dell'Uefa, con il settlemente agreement che il club di Zhang firmerà a Nyon a fine agosto, sono stringenti anche sugli ingaggi.

Sanchez, frecciata all'Inter Pinamonti in stand by Per Pinamonti, invece, è stand by. L'Atalanta continua a essere la destinazione preferita dal calciatore, ma senza la cessione di Muriel, la Dea non ha la forza per accontentare la richiesta dell'Inter che valuta 20 milioni il suo centravanti. Cifra raggiungibile anche con i bonus, ma al momento non trattabile. Il passare dei giorni senza l'affondo dei dirigenti atalantini fa il gioco del Sassuolo che, se dovesse sostituire Raspadori, troverebbe ancora sul mercato il giocatore considerato ideale per completare il proprio reparto offensivo. Sullo sfondo c'è il Nottingham Forest che ha chiesto informazioni. Pinamonti salterà anche l'allenamento congiunto di oggi pomeriggio contro la Pergolettese e, a 11 giorni dal via del campionato, con il ritmo partita da trovare, sa già che il suo inizio di stagione sarà complicato. Non il massimo per lui che punta a ripetere o a migliorare il record personale di 13 gol stabilito l'anno passato all'Empoli.