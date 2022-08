Inter, Sanchez sul suo futuro: "Vado a giocare, voglio vincere"

L'addio tra Alexis Sanchez e l' Inter potrebbe arrivare nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Intercettato dai cronisti a Milano, dove era a cena con l'agente, l'attaccante cileno non si è sbottonato sul suo futuro: "Un saluto ai tifosi? È ancora presto".

Inter, Sanchez: "Futuro? Voglio vincere ancora"

"Sono tranquillo. Non ho ancora deciso - ha spiegato il Niño Maravilla -. Vado a giocare, voglio ancora vincere. Io mi aspetto sempre qualcosa in più. Se mi aspettavo un addio diverso? Sono felice così. Se voglio dire qualcosa ai tifosi dell’Inter? Ancora no, è ancora presto".