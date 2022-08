Ufficiale, risoluzione per Sanchez: incassa una cifra super

MILANO - Il ritorno di Steven Zhang a Milano e alla Pinetina per assistere all'allenamento della squadra e l'addio di Alexis Sanchez. È stata una giornata ricca di novità quella di oggi in casa nerazzurra. Oltre al responso dell'infortunio al polpaccio di Brozovic è stata siglata la risoluzione del contratto del cileno che, come incentivo all'esodo, ha incassato 10 milioni lordi, assai più rispetto ai 7-8 ipotizzati negli scorsi giorni. La cifra è frutto dei salari non percepiti nelle scorse annate (erano stati spostati sul 2022-23) e dell'incentivo all'esodo per l'ultimo anno di ingaggio (30% del totale). In serata il club ha emesso un comunicato nel quale "desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".