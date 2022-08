Inter, Marotta sul mercato: "Non ci saranno rivoluzioni"

Inter, Marotta si sbilancia sul mercato

Asllani, Bellanova e Mkhitaryan, oltre a Onana, sono partiti dalla panchina, ma anche a pochi minuti dal via della stagione il tema dominante in casa nerazzurra è il mercato. Le parole pronunciate da Simone Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia sembrano avere chiuso il tormentone sulla possibile partenza in extremis dei top players ambiti dalle big d’Europa, ma intervenendo ai microfoni di Dazn prima della partita del Via del Mare l’amministratore delegato Beppe Marotta sta sul vago: "Le parole di Inzaghi sono comprensibili, sta lavorando ogni giorno su questa squadra ed è normale che la pensi così. Noi abbiamo l'obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva. Mancano ancora 15 giorni, di certo non ci saranno rivoluzioni".