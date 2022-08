Inter, l’obiettivo di Lautaro Martinez: diventare capocannoniere

INVIATO AD APPIANO - Lautaro Martinez non vuole smettere di crescere. Il grafico dei suoi gol segnati in Serie A è tutto in salita e lui si aspetta che al termine del 2022-23 ci sia stato un altro balzo. Significherebbe essersi confermato sopra quota 20 centri in campionato e magari vincere il titolo di capocannoniere, un premio complicato da conquistare alla luce della concorrenza che ha sia in casa (Lukaku) sia fuori (Immobile, Vlahovic ecc). Il Toro però crede in se stesso: ha grandi margini di miglioramento e soprattutto non ha perso la fame di quando è sbarcato in Italia. D'accordo, adesso è titolare della Seleccion e di un grande club come l'Inter, ha in bacheca uno scudetto, una coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa America, ma non è sazio. Pensa al tricolore perso a maggio e vuole la rivincita. Prima però c'è il Mondiale in Qatar e l'occasione, con Messi al fianco, di salire sul grandino più alto. Dove Maradona in passato ha trascinato un'intera nazione diventando immortale.

Lautaro, colpo mondiale Quando Ausilio volò in Argentina per acquistarlo dal Racing, qualcuno storse la bocca perché il ds saltò il match casalingo contro il Crotone: era il febbraio 2018 e in panchina c'era Luciano Spalletti. L'Inter anticipò così la concorrenza dell'Atletico Madrid, che aveva tentennato troppo, e del Borussia Dortmund assicurandosi per 26 milioni complessivi il talento di Bahia Blanca, la città che ha dato i natali a Daniel Bertoni e Rodrigo Palacio oltre che all'ex stella Nba Manu Ginobili. Riletta a distanza di quattro anni e mezzo, è stata un'operazione magistrale e adesso l'Inter ha in mano un attaccante potenzialmente da 100 milioni. Troppi? Aspettiamo di vedere cosa succederà in Qatar e come si concluderà il prossimo torneo di Serie A. Se l'andamento del grafico dei gol di "Lauty" sarà confermato...