Inter, Acerbi sempre più vicino: la Lazio ha aperto al prestito

MILANO - Archiviata la sfida casalinga con lo Spezia, valida per la seconda giornata di campionato, l'Inter sta lavorando sul mercato per regalare un nuovo difensore a Simone Inzaghi che vada a sostituire numericamente Andrea Ranocchia. Attualmente, il nome più concreto sembra essere quello di Francesco Acerbi, ormai pronto a lasciare la Lazio dopo quattro stagioni. Il dialogo tra i dirigenti interisti e il club di Lotito per completare il passaggio del difensore in nerazzurro è costante, con i biancocelesti che peraltro avrebbero aperto anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Per chiudere l'affare mancherebbe solamente da definire se il prestito sarà oneroso o meno e l'eventuale cifra. Inoltre la Lazio avrebbe chiesto ad Acerbi di rinunciare agli stipendi delle mensilità di luglio ed agosto per dare il via libera alla trattativa.