Inter, c’è una svolta per Akanji

MILANO - L’Inter ha in mano il sì di tre difensori: Acerbi, Akanji e Chalobah. Il paradosso è che quello più vicino, vale a dire il centrale della Lazio, è anche l’ultimo in ordine di preferenza. In cima ai desideri nerazzurri, infatti, ci sono lo svizzero e l’inglese. Ecco perché non ci sarà l'affondo immediato per Acerbi. Per oggi, comunque, è previsto un nuovo contatto con il suo agente Pastorello. L’obiettivo, evidentemente, è trovare la quadratura dei numeri, quelli che pretende la Lazio e quelli che è disposta a concedere l’Inter. Le distanze, dopo la svolta della scorsa settimana, con Lotito che ha dato il via libera al prestito con diritto di riscatto, ormai sono ridotte. Ma l’intenzione del trio Marotta-Ausilio-Baccin è comunque quella di attendere fino all’ultimo segnali da Dortmund e/o da Londra.

Convergenza di interessi Qualcosa, in queste ore, si è mosso in Germania. Kehl, il ds della squadra giallonera, infatti, ha spiegato che «Akanji ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene, lo scorso anno è stato straordinario». In casa nerazzurra, quelle parole sono state interpretate come un’apertura al prestito. Lo svizzero, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha messo in chiaro di non voler rinnovare, tanto da essere escluso in tutte le prima uscite ufficiali della stagione. Il Borussia, finora, ha sempre puntato su una cessione a titolo definitivo, chiedendo non meno di 15 milioni di euro. Per l’Inter si tratta di condizioni impossibili e, qualora Akanji dovesse insistere nel suo desiderio di vestire i colori nerazzurri, per il club tedesco la prospettiva sarebbe quella di vederlo patire tra un anno senza incassare un euro. La soluzione prospettata da viale Liberazione sarebbe quella di prolungare il contratto del giocatore per un solo anno, consentendo quindi il prestito per questa stagione, a cui associare il diritto o più probabilmente l’obbligo di riscatto ad un prezzo concordato.

Il colloquio con Tuchel Per quanto riguarda Chalobah, invece, il nodo potrebbe essere il reparto difensivo ridotto del Chelsea. E vero che l’inglese è rimasto in panchina nelle prime 3 gare di Premier, ma i Blues sono comunque a caccia di un nuovo centrale. Dovesse arrivare, sarebbe probabilmente più semplice lasciar andare Chalobah. Che di suo, però, dovrebbe farsi avanti con Tuchel per fargli comprendere i suoi desideri, che evidentemente sono quelli di trasferirsi a Milano. Già, ma la formula? Ovvio che per l’Inter è possibile soltanto un prestito, magari appena oneroso. In ogni caso, la quotazione di Chalobah non è certo bassa e l’eventuale cifra per il riscatto sarebbe inevitabilmente elevata.