Acerbi, Pastorello: "Passi avanti, Inter onesta"

Federico Pastorello , l'agente di Francesco Acerbi , è stato nella sede dell' Inter , in viale della Liberazione, per parlare con la dirigenza nerazzurra che sta stringendo i tempi per regalare all'allenatore Simone Inzaghi il rinforzo richiesto dopo la partenza di Andrea Ranocchia verso Monza.

Inzaghi sarebbe contento di riavere alle sue dipendenze Acerbi, dopo averlo allenato alla Lazio per diversi anni. E l'arrivo di Pastorello in sede pare essere il chiaro segnale che la trattativa sta procedendo.

Nei giorni scorsi era invece montata una protesta da parte dei tifosi dell'Inter che avevano chiesto a gran voce di non prendere Acerbi. Nelle ultime ore si era parlato anche di Chalobah come possibile pista alternativa. Acerbi, in nerazzurro, verrebbe a completare il reparto difensivo, facendo il quarto dopo Skriniar, De Vrji e Bastoni.

Pastorello: "L'Inter cerca un difensore centrale, Acerbi o un altro"

Uscendo dagli uffici della sede dell'Inter, Pastorello ha dichiarato: "È andato bene, abbiamo fatto il punto della situazione. L’Inter cerca un difensore centrale, vediamo se sarà Acerbi o un altro. Sono stati onesti nel confermarci che ci sono altre piste. Chiaramente il ragazzo può essere uno dei candidati. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti perché la Lazio ha aperto al prestito. Il giocatore andrebbe volentieri in nerazzurro, anche per Inzaghi. Ci riaggiorneremo a giorni".