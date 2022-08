Zanetti: "Arriverà uno tra Acerbi e Chalobah. Champions? Saremo all'altezza"

Bayern Monaco e Barcellona, oltre al Viktoria Plzen. L’urna di Istanbul non è certo stata benevola con l’ Inter , chiamata a un’impresa per superare la fase a gironi di Champions League . Nulla è impossibile, però, per una squadra che nella scorsa edizione ha perso solo contro le finaliste, Real Madrid e Liverpool, facendo tremare i Reds ad Anfield dopo avere perso a San Siro.

Inter trova il Barcellona e il Bayern: parla Zanetti

Intervistati dai canali ufficiali del club, l’allenatore Simone Inzaghi e il vice presidente Javier Zanetti trasmettono la voglia di lottare della squadra: “È un girone molto difficile, affronteremo squadre importanti come Bayern e Barcellona che in questa competizione hanno una buona tradizione, ma noi siamo l'Inter, siamo pronti, dovremo essere al top della forma quando le sfideremo. Il Bayern ha una forte identità, domina da anni in Bundesliga e in Champions arriva sempre in fondo, il Barça ha ritrovato equilibrio con Xavi e ha preso Lewandowski. Comunque anche l'anno scorso abbiamo affrontato una squadra forte come il Liverpool e siamo stati all'altezza. C7redo nel lavoro di Inzaghi e dei ragazzi, lavoreremo per arrivare nel migliore dei modi a queste sfide".