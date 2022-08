Acerbi all’Inter, è il weekend decisivo: intreccio con Chelsea e Borussia Dortmund

MILANO - Il weekend come dead-line. L’Inter proverà fino a domani, o al massimo fino a domenica, a smuovere le resistenze di Chelsea e Borussia Dortmund. Senza significative aperture, suo malgrado, abbandonerà le piste Chalobah (per cui ci sarebbe stato un sondaggio anche del Milan) e Akanji, puntando definitivamente su Acerbi, perfezionando gli accordi di massima già trovati con il giocatore e con la Lazio. E’ anche una questione di tempi. Quelli per l’inglese e per lo svizzero sarebbero trasferimenti internazionali e richiederebbero un certo margine per essere completati. Senza una base di partenza su cui lavorare, insomma, tanto vale rinunciare.