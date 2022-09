Ufficiale, Acerbi è dell'Inter: il post sui social e il numero di maglia

Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell' Inter . Lo rende noto il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il difensore centrale approda in nerazzurro dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Indosserà la maglia numero 15. Sul suo profilo Twitter, Acerbi ha scritto: "Una cosa è certa: darò tutto per questa maglia".

Il comunicato dell'Inter

"Esperienza e determinazione: con l’arrivo in nerazzurro Francesco Acerbi apre un nuovo capitolo della sua storia professionale. I primi passi tra i professionisti li muove a Pavia, punto di partenza di una lunga gavetta, la base fondante di una carriera costruita pezzo dopo pezzo. Dopo i prestiti al Renate e allo Spezia, il ritorno da protagonista prima dell’approdo in Serie B con la Reggina, di cui diventa il principale riferimento difensivo. L’anno dopo è Serie A, per la prima volta. Veste infatti la maglia del Chievo con cui esordisce nella massima serie, poi la parentesi al Milan prima del quinquennio con il Sassuolo, dove si afferma come uno dei difensori più performanti del campionato, collezionando anche il suo primo gettone con la maglia Azzurra. Nella stagione 2018-19 l’arrivo a Roma, sponda biancoceleste, dove conquista una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, trofei a cui nell’estate del 2021 si aggiunge il titolo di campione d’Europa con la Nazionale Italiana. Ora, è tempo di una nuova avventura. Benvenuto all’Inter, Francesco!". E' il comunicato ufficiale dell'Inter.